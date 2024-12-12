Samet Akaydin'den unutulmayacak 4 hata! Athletic maçının en çok tartışılan ismi olmuştu...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf konuk ekip oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Athletic'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 16'ya yükselten Athletic, liderliğini sürdürdü. 2. kez yenilen Fenerbahçe ise 8 puanla 15. basamakta yer aldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında hazırlık pasları yaparak atağa çıkmak isteyen ancak Athletic'in baskısı nedeniyle zorluk yaşayan Fenerbahçe'de Samet Akaydin, kalecisi Dominik Livakovic'e geri dönmek istedi.

Deneyimli stoperin geri pası kısa kaldı ve Athletic Bilbao bu hata sonrası 1-0 öne geçti.

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SAMET AKAYDİN'E PROTESTO

Bu hata sonrası Fenerbahçeli taraftarlar; top, Samet Akaydin'in ayağına her geldiğinde büyük bir uğultu çıkararak futbolcuyu protesto etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarı başlamadan Akaydin'in yerine Çağlar Söyüncü'yü oyuna dahil etti.

Samet Akaydin'in yaşadığı talihsizlik sonrası daha önce tıpkı Athletic maçında kısa kalan pasında olduğu gibi geçmişte yaptığı geri pas hataları sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI 1-0 GERİYE DÜŞTÜ

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus ile birlikte transfer edilen Samet Akaydin, ilk sezonunda büyük bir hata yapmıştı. Milli futbolcunun geri pası kısa düşünce Aleksic araya girmiş ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu. Sarı - lacivertliler uzun süre geride götürdüğü maçın son dakikalarında bulduğu 2 golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

EURO 2024'TE DE HATA YAPMIŞTI

A Milli Takımımızın EURO 2024'te Portekiz ile oynadığı maçta kaleci Altay Bayındır'a geri dönmek isteyen Akaydin, pasın yönü ve şiddetini ayarlayamayınca meşin yuvarlak direkt olarak filelere gitmişti.

PANA'DA DA PROBLEM: YİNE GERİ PAS!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında o dönemki teknik direktör Fatih Terim tarafından Panathinaikos'a kiralık olarak alınan Samet Akaydin, AEK maçında da geri dönmek istemiş ancak pası yine kısa düşüne fark 2'ye yükselmişti.