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Samet Akaydin'den Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına cevap! Trabzonspor'dan sert tepki

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#Samet Akaydin#Trabzonspor#Fenerbahçe
Samet Akaydinden Trezeguetye tükürdüğü iddialarına cevap Trabzonspordan sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:00

Fenerbahçe forması Samet Akaydin, Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına cevap verdi. Trabzonspor'dan da konuyla ilgili sert bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede Samet Akaydin'in yayına yansıyan bir görüntüsü tartışma yaratmıştı.

29 yaşındaki savunmacının, Trabzonspor forması giyen rakibi Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Samet Akaydin'den açıklama geldi. Başarılı oyuncu, söz konusu iddiaları yalanladı.

Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'DAN SERT TEPKİ: BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR!

Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!

Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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#Samet Akaydin#Trabzonspor#Fenerbahçe

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