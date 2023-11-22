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Samet Akaydin'den Fenerbahçe'ye mesaj: Yeterince sabrederlerse...

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#Milli Takım#Samet Akaydin#Fenerbahçe
Samet Akaydinden Fenerbahçeye mesaj: Yeterince sabrederlerse...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 03:01

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Samet Akaydin, Milli Takım'daki başarısını Montella ile uyumuna bağladı ve sarı lacivertli kulübe mesaj verdi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, Hırvatistan ve Letonya’nın ardından Galler ile oynanan üçüncü EURO 2024 eleme maçında da ilk 11’de oynattığı Samet Akaydın, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

EURO 2024’e lider gitmeyi hak ettiklerini ifade eden Samet, “Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda daha iyisini yapacağız” dedi. Fenerbahçe ve milli takımdaki oyun farkını değerlendiren Samet, “Hocamın oyun sistemini biliyordum, daha yatkın oluyorum. Fenerbahçe’de de bunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe’de de güzel şeyler yapacağım” diye konuştu.

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#Milli Takım#Samet Akaydin#Fenerbahçe

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