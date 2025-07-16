Samet Akaydin'dan çarpıcı itiraf! 'Fenerbahçe'deyken de Trabzonsporlu olduğumu gizlemedim!'

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Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a imza atan Samet Akaydin, Trabzon yerel basınından 61 saate açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki milli futbolcu, Süper Lig'den tuttuğu takımı hiç gizlemediğini dile getirdi.

İşte Samet Akaydin'ın açıklamaları;

"TRABZONSPORLU OLDUĞUMU HİÇBİR ZAMAN GİZLEMEDİM"

"Ben bir kulüp hayali kurmadım. Şu takımda oynarım bu takımda oynarım diye isim vermek değil bu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray yani isimle alakalı değil bu. Ben sadece iyi bir futbolcu olmak hayalini kurdum. Zaten bu soruyu her Trabzonluya sorsanız cevabı bellidir zaten. Bunu orada söylemenin bir şeyi yoktu yani. Beni herkes bilir ve tanır. Ben Trabzonlu olduğumu hiçbir zaman hiçbir yerde gizlemedim ki Trabzonsporlu olduğumu da gizlemedim. Fenerbahçe’de oynarken de gizlemedim”

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"TEPKİLERİ NORMAL KARŞILIYORUM"

“Fenerbahçe’de Trabzonlu olmanın zorluğunu yaşadın mı?”

“Ben açıkçası yaşadım. Tabii ki Trabzonspor maçındaki kötü performans sonrası biraz da normal karşılıyorum. Trabzonlu olmamdan dolayı böyle tepkileri normal karşılıyorum”

"ÜLKEMİZDEKİ EN BÜYÜK SORUN BU"

"Milli takımda aslında kendi kişiliğim ile oynuyorum ve kendi karakterimi sahaya yansıtıyorum. Gerçek Samet’i sahaya yansıtıyorum. Bunda hocamızın da katkısı var. Onunla Adana Demirspor’da da birlikte çalıştık ve bana farklı bir özgüven veriyor. Benim gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğumu hissettiriyor. Zaten ülkemizdeki en büyük sorun bu. Türk futbolculara kaliteli olduklarını hissettiremiyorlar. Maalesef sosyal medya ve tribün baskısı Türk oyunculara daha fazla tepki gösteriyorlar. Hata toleransımız olmuyor. Milli takıma gittiğim zaman bana değer veren bir hoca var. Benden ne istediğini bilen, bana güvenen ve bana bunu hissettiren bir hoca var ben de sahaya çıktığım zaman kendi kişiliğim ve karakterimi sahaya koyuyorum. Allah’a şükür hocamızı hiçbir zaman yanıltmadık ve inşallah da böyle devam ederiz. Hocanın sözleşme uzatmasına sevindim. Tek ben değil milli takımda çoğu oyuncu buna sevinmiştir çünkü hocamız gerçekten birçok oyuncunun performansında artış gösterdi. Türkiye A Milli Takımı’nı C Ligi’nde A Ligi’ne çıkardık. Son performanslarımız da ortada. Şimdi hedefimiz Dünya Kupası ve ona da katılacağımızı düşünüyorum”

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