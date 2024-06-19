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Samet Akaydin o kafayı böyle anlattı: Son saniyede kalbim durdu

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#A Milli Takım#Samet Akaydin#Euro2024
Samet Akaydin o kafayı böyle anlattı: Son saniyede kalbim durdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 07:00

A Milli Takım Gürcistan’ı 3-1 yendi ama son anlarda adeta öldü öldü dirildi. Gürcülerin iki topu direkten dönerken bir pozisyonda da Samet Akaydin ağlara giden topu kafasıyla çıkardı. Samet o pozisyonla ilgili “Son saniyede kalbim biraz durdu. Çok korktuk. Allahımıza şükürler olsun, üstesinden geldik. İnşallah gruptan çıkarız. Ülke olarak her şeyi hak ediyoruz” diye konuştu.

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A Milli Takım’ın Polonya ile oynadığı özel maçta yaptığı hata gole neden olan ve büyük eleştiri alan Samet dün Gürcistan önünde kurtarıcı oldu. Yıldız oyuncu, Montella’nın güvenini boşa çıkarmazken bazı istatistiklerde de öne çıktı. Samet dün girdiği 5 hava topu mücadelesinin tamamını kazandı. Paslarda yüzde 89 isabet sağlayan Samet 6 da top uzaklaştırma yaptı.

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HiÇBiR ŞEY BiTMEDi HER ŞEY YENi BAŞLIYOR

İkinci yarıda oyuna giren ve attığı golle maçın da fişini çeken Kerem Aktürkoğlu, ilkleri başaran bir jenerasyon olduklarını vurgularken şöyle devam etti: “Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor.”

 

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#A Milli Takım#Samet Akaydin#Euro2024

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