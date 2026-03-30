Samet Akaydin İstanbul'a geri dönüyor!

#Samet Akaydin#Rizespor#Transfer
Samet Akaydin İstanbula geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 09:06

Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Samet Akaydin için İstanbul ekibiyle transferde büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcu Samet Akaydın, menajeri aracılığıyla Başakşehir’e önerildi. İstanbul ekibinin de deneyimli savunmacının transferine sıcak baktığı belirtiliyor. Rizespor’un kontrat uzatma teklifini kabul etmeyen Samet’in durumunun sezon biter bitmez kesinlik kazanması bekleniyor.

Samet Akaydin İstanbula geri dönüyor

MİLLİ TAKIM'DA DEVAM

2024-25 sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olan 32 yaşındaki stoper 1.5 yıllık imza atmıştı. Bu süreçte A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından ay-yıldız takımda ilk 11 oynamaya devam eden Samet Akaydın, son olarak Romanya'yı 1-0 mağlup ettiğimiz FIFA 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında 90 dakika ter dökmüştü.

Gözden KaçmasınBu takımda herkes santrforBu takımda herkes santrfor!Haberi görüntüle

Akaydın, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkarken 23 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

#Samet Akaydin#Rizespor#Transfer

