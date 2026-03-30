Samet Akaydin İstanbul'a geri dönüyor!

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcu Samet Akaydın, menajeri aracılığıyla Başakşehir’e önerildi. İstanbul ekibinin de deneyimli savunmacının transferine sıcak baktığı belirtiliyor. Rizespor’un kontrat uzatma teklifini kabul etmeyen Samet’in durumunun sezon biter bitmez kesinlik kazanması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM'DA DEVAM

2024-25 sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olan 32 yaşındaki stoper 1.5 yıllık imza atmıştı. Bu süreçte A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından ay-yıldız takımda ilk 11 oynamaya devam eden Samet Akaydın, son olarak Romanya'yı 1-0 mağlup ettiğimiz FIFA 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında 90 dakika ter dökmüştü.

Haberin Devamı

Akaydın, bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkarken 23 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.