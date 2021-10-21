Samatta'nın attığı gol yanlışlıkla Fenerbahçe'ye yazıldı

Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken henüz 2. dakikada Samatta'nın attığı golle Antwerp, 1-0 öne geçti.
Samatta'nın attığı bu gol, skor tabelasında Antwerp yerine Fenerbahçe'ye yazıldı.
Geçen sezon sarı-lacivertlilerde forma giyen Samatta'nın attığı golün, Antwerp yerine Fenerbahçe'ye yazılması da dikkat çekti.
Ülker Stadyumu'ndaki bu yanlışlık kısa bir süre düzelti.
Tanzanyalı golcü, sezon başında Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralık olarak gönderilmişti.
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