Samandıra'nın patronu Sadettin Saran!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulübün lokomotif branşı olan futbolu, kısa sürede arzulanan seviyeye çıkarmakta kararlı. 2010 yılında Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde futbol şube sorumluluğu yapan, sonraki dönemde Fenerbahçe’yi de yıllarca dışarıdan takip eden Sadettin Saran, hem başkan hem de futboldan sorumlu yönetici gibi çalışarak Samandıra ile yakından ilgilenmeyi ve bu sayede futbolda özlenen başarıya ulaşmayı istiyor.

HERKESTEN YÜZLERİN GÜLMESİNİ İSTEDİ

Başkanlığı boyunca bir ayağını Samandıra’da tutmak isteyen Sadettin Saran bu doğrultuda yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte tesisleri ziyaret ederek futbol A takımıyla bir araya geldi. Oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren çiçeği burnunda başkanın sarı lacivertli camianın kalbi olarak kabul edilen Can Bartu Tesisleri’ne daha sık geleceğinin altını çizdiği öğrenildi. Saran’ın ayrıca her sorunla yakından ilgileneceğini söylediği, herkesin yüzünün gülmesini istediği öğrenildi.

TESİSTE ÖZLENEN ATMOSFER SAĞLANACAK

Başkan seçildikten sonra bahis şirketinin faaliyetlerinin durduran, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşi Kenan Saran’a devreden Sadettin Saran, artık sadece Fenerbahçe’nin patronluğunu yapacak.

Saran, yıllardır arzulanan atmosferin bir türlü sağlanamadığı Samandıra’da tıpkı geçmiş yıllarda şirketinde yaptığı konuşmadaki “Burası bir aile ben de bu ailenin babasıyım” felsefesini yerleştirerek futbolcular, teknik heyet ve personelle sevgi bağı kurmayı hedefliyor.