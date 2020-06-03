Salzburg'a iddaa oyuncularının güveni yüksek! Rapid Wien'e karşı galibiyetlerine...

Bu bir ilandır

SALZBURG - RAPID WIEN

Erling Haaland'ın Dortmund'a gidişi sonrası hücum mekanikleri bozulan Salzburg, Norveçli genç yıldızın transferinin ardından ligde çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilmişti.

O galibiyet sonrası da koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verildi...

Krizi fırsata çeviren LASK Linz aynı dönemi 4/4 ile geçti ve bir anda kendini zirvede buldu ancak, "Avusturya Bundesliga - Şampiyonluk Turu" geçişi yapılırken puanların ikiye bölünmesi ve toplu idman yaptıkları için ceza almaları sonrası 3 puanlık avantajla başlayacakları son bölüme 3 puan geride girdiler. Bu durum elbette Salzburg'a yaradı...

Moralli Salzburg salgın dönüşünde bir de Avusturya Kupası havaya kaldırdı. 5-0'lık Austria Lustenau zaferinde oynamayan yaratıcı orta saha Masaya Okugawa'nın durumu belirsiz. Bir süredir sakat olan Rasmus Kristensen ise henüz iyileşmedi.

Rapid Wien ise salgın öncesi 4 maçta 8 puan toplamıştı. LASK Linz'in silinen puanları onları da hem Şampiyonlar Ligi potasına iyice soktu, hem de ufak da olsa şampiyonluk umutları devam ediyor...

TD Dietmar Kühbauer; "Stoperimiz Mateo Barac dışında Salzburg'a hazırız. Onlar şampiyonluk istiyor ama biz de elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız..." açıklamasında bulundu.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salzburg salgın öncesinde iç sahada oynadığı son 11 lig maçının 9'unu kazanmıştı. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Rapid Wien de salgın öncesinde deplasmanda oynadığı son 9 maçın tamamında en az 2 gol bulmayı başarmıştı.

- İki takımın arasındaki son 18 maçta Rapid Wien 90 dakikayı sadece 1 kez galip tamamlayabildi. (13 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

"MBS2" fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu "Avusturya Bundesliga - Şampiyonluk Turu" mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Salzburg kazanır" oldu!

%52'lik kesim kupa finalinde hazır bir görüntü sergileyen ev sahibine güveniyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor.

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4-3'lük "Liverpool - Salzburg" maçı nefesleri kesmişti! Hatırlayalım...