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GeriFutbol Salzburg üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaştı!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Salzburg üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaştı!

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Salzburg üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaştı!
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Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Salzburg, evinde Hartberg'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Salzburg, Red Bull Arena'daki şampiyonluk grubu 8. hafta karşılaşmasında ağırladığı Hartberg'i Andre Ramalho, Hwang Hee-Chan ve Patson Daka'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Normal sezonu lider tamamlayan ve şampiyonluk grubunda da 44 puana ulaşan Salzburg, bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Rapid Wien'in 9 puan önüne geçerek şampiyonluğu garantilemiş oldu.

Salzburg böylece, üst üste 7. olmak üzere 14. şampiyonluğunu elde etti.

 

Salzburg üst üste 7. kez şampiyonluğa ulaştı

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