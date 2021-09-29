Salzburg Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Cüneyt Çakırın üzerine yürüdü Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Karar sonrası çılgına döndü... O anlar...#Cüneyt Çakır
Soçide kritik zirve… Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlıSoçi'de kritik zirve… Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdiYPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi#PKK
Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Duruşma sonrası sözleri dikkat çektiSisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı! Duruşma sonrası sözleri dikkat çekti#Seyhan Soylu
Meteorolojiden peş peşe uyarılar Yarına dikkat: Sarı alarm verildiMeteoroloji'den peş peşe uyarılar! Yarına dikkat: Sarı alarm verildi#Meteoroloji
Hayatı kâbusa döndü Doktor doktor gezdi, çare yok: Bir ayda 15 kilo verdimHayatı kâbusa döndü! Doktor doktor gezdi, çare yok: 'Bir ayda 15 kilo verdim'#Diyarbakır
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Milyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58inci yolculuğundaMilyonların huzurunda aşk notu: Tatlı aşkım güneşin etrafında 58'inci yolculuğunda#Pierce Brosnan
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
HABERLERSpor Arena Haberleri

Salzburg Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

#Şampiyonlar Ligi#Lille#Salzburg
Salzburg Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak İşte canlı yayın bilgileri

Lille ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Salzburg, Fransız takımlarına rakip olduğu son maçta Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Lille, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda BATE Borisov'u 2-0 mağlup ederek aldı. Fransız ekibinin bu turnuvadaki son üç galibiyeti de dış sahada geldi. Evinde oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Salzburg, tek galibiyetini Eylül 2019'da Genk'i 6-2 mağlup ederek almıştı. Peki Salzburg Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'ndeki 40'ıncı maçına çıkmaya hazırlanan Lille, daha önceki 39 karşılaşmanın altısını kazanabildi. Turnuva tarihinde ilk 40 maçının ardından daha az galibiyet alan sadece iki takım var: Dinamo Zagreb ve Steaua Bükreş. Şampiyonlar Ligi tarihinde takım çalıştıran en genç altıncı teknik direktör olan Matthias Jaissle, Sevilla karşısındaki ilk 11'inde yedi 21 yaş altı oyuncu kullandı. Turnuva tarihindeki ilk maç haftalarında Salzburg'dan daha düşük yaş ortalamasına sahip tek ilk 11'i 2004/05 sezonunda Ajax sahaya sürdü.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç haftasında rakibine en az şut imkanı tanıyan ve kalesinde en az gol beklentisi gören takım Lille'di. Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda oynadığı karşılaşmalar ortalama en fazla şuta sahne olan takım Salzburg. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç haftasında takımına üç penaltı kazandıran Karim Adeyemi, turnuva tarihinde bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumundaki Arjen Robben'i yakalayabilir.

Lille orta sahası Angel Gomes, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız takımının formasıyla gol atan ikinci İngiliz oyuncu olmak istiyor. Salzburg kalecisi Andreas Ulmer, Aralık 2018'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı bir maçta teknik direktöründen 2+ yaş büyük olan ilk oyuncu oldu.

Haberin Devamı

SALZBURG LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Lille#Salzburg