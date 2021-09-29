Salzburg Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

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Şampiyonlar Ligi'ndeki 40'ıncı maçına çıkmaya hazırlanan Lille, daha önceki 39 karşılaşmanın altısını kazanabildi. Turnuva tarihinde ilk 40 maçının ardından daha az galibiyet alan sadece iki takım var: Dinamo Zagreb ve Steaua Bükreş. Şampiyonlar Ligi tarihinde takım çalıştıran en genç altıncı teknik direktör olan Matthias Jaissle, Sevilla karşısındaki ilk 11'inde yedi 21 yaş altı oyuncu kullandı. Turnuva tarihindeki ilk maç haftalarında Salzburg'dan daha düşük yaş ortalamasına sahip tek ilk 11'i 2004/05 sezonunda Ajax sahaya sürdü.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç haftasında rakibine en az şut imkanı tanıyan ve kalesinde en az gol beklentisi gören takım Lille'di. Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda oynadığı karşılaşmalar ortalama en fazla şuta sahne olan takım Salzburg. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç haftasında takımına üç penaltı kazandıran Karim Adeyemi, turnuva tarihinde bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumundaki Arjen Robben'i yakalayabilir.

Lille orta sahası Angel Gomes, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız takımının formasıyla gol atan ikinci İngiliz oyuncu olmak istiyor. Salzburg kalecisi Andreas Ulmer, Aralık 2018'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı bir maçta teknik direktöründen 2+ yaş büyük olan ilk oyuncu oldu.

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SALZBURG LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak.