Salzburg Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçı da kazanan üç takımdan biri Bayern. Turnuva tarihinde sadece üç takım bir sezondaki ilk yedi karşılaşmasında da galip ayrıldı. Salzburg, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir eleme turu maçında boy gösterecek. Turnuvada ilk eleme turu maçına çıkan son dokuz takımın sadece üçü galibiyet alabildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 21 deplasman maçını kaybetmeyen Bayern, Kupa 1 tarihindeki en uzun seriyi sürdürmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49 deplasman maçında 37 gol atan Bayern santrforu Robert Lewandowski, şimdiden turnuva kariyerindeki ilk 50 dış saha karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son iki iç saha maçında da gol atan Noah Okafor, turnuva tarihinde üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıran ilk Salzburg oyuncusu olmak istiyor. Jamal Musiala, Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern formasıyla en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı altı maçta dokuz golde pay sahibi olan Leroy Sane, şimdiden kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Bu süreçte Alman oyuncudan daha fazla gole doğrudan katkı sağlayan sadece iki isim bulunuyor: Sebastien Haller ve Robert Lewandowski.

SALZBURG BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg Bayern Münih maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.