Salzburg 2 - 1 Lille (Burak Yılmaz gol attı, maç özeti)

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında Lille, deplasmanda Salzburg ile karşılaştı.
Gruptaki ilk maçta Wolfsburg ile berabere kalan Lille, Salzburg'a karşı beklemediği bir yenilgi aldı ve ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.
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Salzburg'a galibiyeti getiren golleri, 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi penaltıdan kaydetti. Lille'in tek sayısı, 62. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.
Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atan Burak Yılmaz, 53. dakikada penaltı yaptırarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Fransız ekibinin diğer milli futbolcuları Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde başladıkları maçta süre alamadılar.
Bu sonuçla Lille, 1 puanda kaldı. Salzburg ise puanını 4'e yükseltti.
Gruptaki diğer maçta Wolfsburg ile Sevilla 1-1 berabere kaldı.