×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Salvatore Foti'den maç sonu yabancı hakem açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Foti#Türkiye Kupası
Salvatore Fotiden maç sonu yabancı hakem açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 18:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti, Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Salvatore Foti'nin açıklamaları;

Çok fazla üst üste maçlarda iyi sonuçlar aldık ocak ayında. Topla ve topsuz dengeli bir oyun sergilemek istiyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Aldığımız sonuçlar bunu gösteriyor zaten. Takımın performansından dolayı mutluyuz, birlik havası var. Herkes saha içinde neler yapması gerektiğini biliyor. Ocak ayından itibaren iyi oynuyoruz ama bunu devam ettirmeliyiz, çünkü önümüzde çok fazla maç var. Her kulvarda iddialı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Zorlu bir döneme gireceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

Gözden KaçmasınGaziantep FK 1-4 Fenerbahçe maç özeti (Türkiye Kupası)Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe maç özeti (Türkiye Kupası)Haberi görüntüle

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Kulübümüzün yabancı hakem konusunda haklı bir talebi var. Vincic'in de nasıl bir maç yönettiğini gördük, çok iyiydi. Sadece Fenerbahçe değil rakip oyuncular da iyi bir maç yönettiğini söyledi. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maçlar yönetmiş hakemlerle daha dengeli bir maç oluyor. Çok tartışmalı penaltı kararlarında hakemler doğru kararlar verebiliyor. Haklı bir talep.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Foti#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!