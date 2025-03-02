Salvatore Foti: 'İyi bir kadromuz var, öz güvenimiz yerinde'

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Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Salvatore Foti'nin açıklamaları;

En-Nesyri için şunu söyleyebilirim, birlikte oynadıkları zaman tıpkı Dzeko gibi elinden geleni yapıyor. Çok kaliteli oyuncularımız var. Oyuna giren tüm oyuncularımız gol için ellerinden geleni yapıyor. Bu kaliteye sahipler. İyi bir kadromuz var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.

ÖZ GÜVENİMİZ YERİNDE

Defansif olarak iyi çalıştığımızı gösteriyor. Blok olarak geride olduğumuzda iyi pozisyon alıyoruz. Bu da savunma anlamındaki performansımızı gösteriyor. Önümüzdeki maçlar için öz güvenimiz yerinde.