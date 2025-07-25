×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sallai'den Galatasaray açıklaması! 'On dakikada karar verdim'

Güncelleme Tarihi:

#Roland Sallai#Galatasaray#Açıklama
Sallaiden Galatasaray açıklaması On dakikada karar verdim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 11:25

Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai, bu sezon takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koymak istediklerini belirtti.

Haberin Devamı

Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Mükemmel bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Sallai, "İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu ancak sonunda istediğimizi aldık. Kulüpteki ilk yılımdı. Gelmeden önce çok heyecanlıydım. Çok büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum ve kupalar kazanmak istiyordum.

Sonunda şampiyonluğa ulaştık. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. Şampiyonlar Ligi, dünyada futbolun en büyük sahnesi. Orada büyük bir takım olduğumuzu göstermek ve başarılara imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sallaiden Galatasaray açıklaması On dakikada karar verdim

'TÜRKİYE'DE OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Haberin Devamı

Her ligin özgün bir stili olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Bundesliga'dan Süper Lig'e geldiğimde şaşırmıştım. Çok hızlı ve çok yüksek şiddetli bir oyun gördüm. Almanya ile kıyasladığımız zaman hız ve şiddet farkı var. Türkiye'de oynamayı çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe’de Ali Koç Mourinho zirvesinden transfer çıktı 20 milyon Euro’luk teklifFenerbahçe’de Ali Koç Mourinho zirvesinden transfer çıktı! 20 milyon Euro’luk teklifHaberi görüntüle

Galatasaray'daki ilk maçına çıkmak için çok beklediğini dile getiren Sallai, "Taraftarı daha önceden görmüştüm. Bu yüzden de heyecanlıydım. Takımın iki maçını izlemiştim.

Özellikle taraftarın ne kadar özel olduğunu fark etmiştim. İlk andan beri bu kulübün kazanmak zorunda olduğunun farkındaydım. Bu da benim için çok mutluluk verici çünkü kazanmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Sallaiden Galatasaray açıklaması On dakikada karar verdim

'ON DAKİKA İÇİNDE GALATASARAY'A KATILMAYA KARAR VERDİM'

Galatasaray'a çok hızlı bir şekilde transfer olduğunu belirten Sallai, "Kulübün ve taraftarın ne kadar iyi olduğunu duymuştum. On dakika içinde Galatasaray'a katılmaya karar verdim. Beklediğimden de fazlasını gördüm." şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınChelsea’den Kenan Yıldız için transfer teklifi Rekor bonservisChelsea’den Kenan Yıldız için transfer teklifi! Rekor bonservisHaberi görüntüle

Sarı-kırmızılı takımın maçlarını oynadığı RAMS Park'a da değinen Macar futbolcu, "Tek kelimeyle açıklamak imkansız. Ben daha önceden de 80-90 bin kişinin önünde oynadım fakat hiçbiri RAMS Park gibi değildi.

Haberin Devamı

Burada farklı bir dünya var. Her oyuncu aynı şeyi söylüyor. Avrupa'nın çok büyük kulüplerinde oynamış oyuncular bile aynı şeyi söylüyor. Buradaki atmosfer çok farklı ve benim de çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roland Sallai#Galatasaray#Açıklama

BAKMADAN GEÇME!