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Salih Yıldız, Paris 2024'te beşinci oldu

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#Paris 2024#Salih Yıldız#Olimpiyat Oyunları
Salih Yıldız, Paris 2024te beşinci oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 20:48

Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, organizasyonu beşinci tamamladı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu beşinci tamamladı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie, çeyrek finalde de Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti.

Yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Salih Yıldız, bronz madalya maçı için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaştı.

Milli sporcu, Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları beşinci sırada bitirdi.

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#Paris 2024#Salih Yıldız#Olimpiyat Oyunları

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