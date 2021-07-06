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Salih Yıldız, Adil El Fertit maçıyla geri dönüyor
17 Temmuz Adana Sheraton Otel'de düzenlenecek olan Öncülüğünü Erkan Varol'un yaptığı King of Kings Word series organizasyonunda Salih Yıldız ile Fas asıllı sporcu Adil El Fertit karşı karşıya gelecek.
Turnuva Sports TV Fight Box kanallarından saat 21.00 itibarıyla naklen yayınlanacak. Salih'in köşesinde camianın tanınmış ismi olan Burak Mataracı olacak.
Hem antrenörlüğünü hem de menajerliğini üstlenen Mataracı maçın kazanacaklarından emin olduğunu söyledi.