Salih Yıldız, Adil El Fertit maçıyla geri dönüyor

Turnuva Sports TV Fight Box kanallarından saat 21.00 itibarıyla naklen yayınlanacak. Salih'in köşesinde camianın tanınmış ismi olan Burak Mataracı olacak.

Hem antrenörlüğünü hem de menajerliğini üstlenen Mataracı maçın kazanacaklarından emin olduğunu söyledi.