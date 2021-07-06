MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSalih Yıldız, Adil El Fertit maçıyla geri dönüyor
GeriSpor Salih Yıldız, Adil El Fertit maçıyla geri dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 06.07.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Salih Yıldız, Adil El Fertit maçıyla geri dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salih Yıldız, Adil El Fertit maçıyla geri dönüyor

17 Temmuz Adana Sheraton Otel'de düzenlenecek olan Öncülüğünü Erkan Varol'un yaptığı King of Kings Word series organizasyonunda Salih Yıldız ile Fas asıllı sporcu Adil El Fertit karşı karşıya gelecek.

Turnuva Sports TV Fight Box kanallarından saat 21.00 itibarıyla naklen yayınlanacak. Salih'in köşesinde camianın tanınmış ismi olan Burak Mataracı olacak.

Hem antrenörlüğünü hem de menajerliğini üstlenen Mataracı maçın kazanacaklarından emin olduğunu söyledi.

Salih Yıldız, Adil El Fertit maçıyla geri dönüyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi