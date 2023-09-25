Salih Uçan'dan 'zemin' yakınması, Beşiktaş'tan resmi cevap!

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan maçın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İlk olarak maçı değerlendiren Salih; "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Ligde bir maç berabere kaldık, bir maç kaybettik. O yüzden hemen bu maçı en hızlı şekilde kazanarak atlatmamız gerekiyordu. Maçtan önce kendimize şöyle söylüyoruz; "Taraftarımızla birlikte erken gol bulmak istiyoruz" ama futbolda planlar tutmayabiliyor. Devre arasında gol bulalım maçı çevirmemiz lazım diyoruz. Devre arasından sonra gol yiyoruz. Ama bırakmıyoruz, bırakmamak güzel. Sonuçta bugün kazandık. Çok fazla gol kaçırdık. Biz gol kaçırınca Anadolu takımlarının öz güveni daha çok artıyor. Erken gol bulamayınca stres oluyor. Biraz gerginlik oluyor ama sonunda kazanınca mutlu oluyoruz." dedi.

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"ZEMİN KÖTÜYE GİDİYOR, SÖYLEMİŞ OLAYIM"

Yıldız orta saha son olarak zeminden yakınıp şu açıklamayı yaptı: Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım.

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP GELDİ

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın zemin açıklamalarına resmi siteden cevap verdi.

Beşiktaş Stadyumu’nun ZEMİN çalışmaları her zaman olduğu gibi titizlikle devam etmektedir. Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer çim sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve Futbol A Takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı ve iyi zemine çok geçmeden dönülecektir.

SALİH'İN SÖZLEŞME SORUNU DEVAM EDİYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın sözleşme problemi devam ediyor.

Beşiktaş, Salih Uçan'a transfer döneminde 18 milyon TL teklif etmiş ancak yıldız futbolcu 30 milyon TL istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı.

Salih Uçan, SÖZLEŞME görüşmeleriyle ilgili; "Haklının acelesi yok." demiş, Ahmet Nur Çebi ise basın toplantısında konuyla ilgili; "Cenk Tosun ve Salih Uçan ile birkaç görüşme yapıldı. Bir yol alınamadı. Kendileriyle görüşeceğim. Salih ve Cenk sevdiğim oyuncular. Gereğini zaten yapacağız. Kendilerini çok seviyorum. Bu kulüpte kalmaları için her şeyi yapacağım. Beklenti döviz artışı ve enflasyon kadar olsun. Ancak her topa vuruşu için 1 milyon istemesinler. Salih geçen sene neredeydi? Başka takımda kiralıktı. Salih'i milli takıma yükselten Beşiktaş. Beşiktaş'a saygı duyacaklar. Onu Beşiktaş kaybetsin istemiyorum. Cenk'i hiç istemiyorum. O bizim marka değerimiz." diye konuşmuştu.

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Salih Uçan'IN PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 10 maça çıktı; 1 gol atıp 3 asist yaptı.