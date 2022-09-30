Salih Uçan'dan sitem: 'Bana saygı duymayana ben de saygı duymam'

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Beşiktaşlı Salih Uçan, A Milli Takım’a davet edilmemesini sert sözlerle eleştirdi.

Vole’ye konuşan tecrübeli futbolcu, “Milli takıma gitmeyeceğimi biliyordum çünkü kadro açıklanmadan günler önce pasaport işlemleri için havuzdaki futbolcularla iletişime geçilir. Alanyaspor’da oynadığım dönemde o havuzun içindeydim. Bu sefer o geniş havuza bile alınmadım. Benim neredeyse bu 40 kişilik havuzda bile olmamam ciddi bir saygısızlıktır. Bana saygı göstermeyenlere saygı duyamayacağım” dedi.