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GeriFutbol Salih Uçan sürprizi! Galatasaray derken ters köşe...
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Salih Uçan sürprizi! Galatasaray derken ters köşe...

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Aytemiz Alanyaspor ile yol ayrımında olan ismi Galatasaray ile anılan Salih Uçan'ın geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın orta sahaya yapılmasını istediği takviyelerden birinin, Salih Uçan olduğu ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; başarılı teknik adam hem Josef de Souza hem de Mensah'a yardımcı olacak Atiba'yı yedekleyeceği için Salih'te ısrar ediyor.

Salih ile Galatasaray'da yakından ilgilenirken, yönetimin Alanyaspor ile olan iyi ikili ilişkilerini kullanarak bu transferde öne geçmesi bekleniyor...

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