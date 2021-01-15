Salih Uçan sürprizi! Galatasaray derken ters köşe...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın orta sahaya yapılmasını istediği takviyelerden birinin, Salih Uçan olduğu ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; başarılı teknik adam hem Josef de Souza hem de Mensah'a yardımcı olacak Atiba'yı yedekleyeceği için Salih'te ısrar ediyor.

Salih ile Galatasaray'da yakından ilgilenirken, yönetimin Alanyaspor ile olan iyi ikili ilişkilerini kullanarak bu transferde öne geçmesi bekleniyor...