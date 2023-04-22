Salih Uçan: 'Galatasaray maçı zor olacak'

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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Salih Uçan'ın açıklamaları;

Güzel oynadık bugün. İlk yarının başında sahanın zeminine ve oyuna alışamadık. Rakip gol pozisyonları da buldu, Allah'tan gole çeviremediler. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Golü bulunca daha rahat oldu, özellikle ikinci golden sonra. Güzel bir asistim var, Aboubakar'a sadece dokunmak kaldı. Son zamanlarda böyle güzel asistler yapıyorum. Bizimkilere dokunmak kalıyor sadece. Kazanmak güzel. Trabzon maçını kazansaydık güzel olacaktı.

GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

İçeride Galatasaray'a karşı büyük bir maçımız var. İnşallah onu da kazanıp önümüze bakacağız. Galatasaray maçı çok zor olacak. Mücadele ediyorum. Arkadaşlarıma topu kazandırıyorum, işin yüzde 30'unu ben yapıyorum. Sezonun son büyük maçı olacak bizim için, inşallah taraftarımızı mutlu ederiz.

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