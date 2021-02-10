Galatasaray'ın derbiyi kazanmasıyla nedeniyle maça moralli çıktığını belirten Salih Uçan, "Galatasaray derbiyi kazandı ve moralliydi. İkinci yarının başında bulduğumuz gol bizim için çok iyi oldu. Golden sonra Serkan Kırıntılı'ya koştum çünkü gol atacağımı söylemişti ama yanıma gelmedi. Bir daha gol atarsam ona gitmem." dedi.