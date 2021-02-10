MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSalih Uçan: "Galatasaray derbiyi kazandı ve moralliydi"
GeriFutbol Salih Uçan: "Galatasaray derbiyi kazandı ve moralliydi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 23:14 | Son Güncelleme:

Salih Uçan: "Galatasaray derbiyi kazandı ve moralliydi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salih Uçan: "Galatasaray derbiyi kazandı ve moralliydi"
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın derbiyi kazanmasıyla nedeniyle maça moralli çıktığını belirten Salih Uçan, "Galatasaray derbiyi kazandı ve moralliydi. İkinci yarının başında bulduğumuz gol bizim için çok iyi oldu. Golden sonra Serkan Kırıntılı'ya koştum çünkü gol atacağımı söylemişti ama yanıma gelmedi. Bir daha gol atarsam ona gitmem." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle