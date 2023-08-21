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Salih Uçan: Canımız sıkıldı

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Mert Günok
Salih Uçan: Canımız sıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 00:44

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Mert Günok ve Salih Uçan açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok ve Salih Uçan, 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

İstemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıkları için mutsuz olduklarını belirten Mert Günok, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. İlk yarı kontrol bizdeydi. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Bu tarz maçlar, her zaman tehlikelidir. Skoru 2-3'e götürmeyince böyle olabiliyor. Son dakikadaki pozisyon penaltı mı bilmiyorum, henüz izlemedim. Bir de sayılmayan golümüz var, dışarıdan çevrildiği söylenen... Ne olursa olsun içeride yenmemiz lazımdı. Puan kaybından ötürü takım olarak üzgünüz. İkinci yarı oyunun kontrolünü Pendik'e verdik. Neden olduğunu açıkçası bilemiyorum. Pendik daha çok topla oynadı, baskılar yetersiz kaldı. İstemediğimiz bir sonuç. Böyle olsun istemezdik ama maalesef oldu." dedi.

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"HAYAL KIRIKLIĞI"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydeden Salih Uçan, "Üzücü. Hayal kırıklığı. Yazık. İnanın hangi takıma karşı oynarsanız oynayın, 1-0 her zaman tehlikelidir. Direğe çarpar, dize çarpar, ele çarpar, şanssızlık olur ve berabere biter. O yüzden 2. golü bulman gerekiyor. Taraftarımızın önünde bu tarz maçları hemen 1-0, 2-0 götürmek gerekiyor. Götüremeyince böyle üzülüyorsunuz. Üzüldük. Kötü oldu. Canımız sıkıldı. Şampiyonluğa giden yolda evimizde bu tarz puan kaybetmememiz gerekiyor. Ligin daha 2. haftasındayız ama sezon sonunda bu tarz maçları çok daha üzücü oluyor. Aynı geçen sene Alanya'da olduğu gibi, daha 2. haftada 3-0'dan 3-3 olmuştu. Unutacağız, devam edeceğiz, takılı kalmayacağız. Telafi edip önümüze bakacağız." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Mert Günok

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