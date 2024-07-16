Salih Uçan: Beşiktaş için kendimi riske attım

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Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan taraftarlarını geçen sezon çok üzdüklerini ancak gelecek sezon onların desteğiyle daha iyi olacaklarını söyleyerek “Biz kıvılcımı sahada yakalım, taraftarımız yangını başlatır” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon sakat ve hasta olduğu dönemlerde fedakarlık yaparak forma giydiğini dile getiren Salih Uçan sözlerine şöyle devam etti: “Sezonun ortalarında inanılmaz yorgunluk ve yük birikti. Hatta birkaç maç atlasam en az 10, 12 maç götürebileceğim dönemler oldu ama Fernando Santos benden yardım istedi. Kendimi geri atma ihtimalim yoktu. ‘Seve seve’ dedim. Orada 2 hafta tedavi ve fitness ile geçirsem sakatlığım bu kadar uzun sürmeyecekti. Sivas maçını da çok hasta oynadım.”

İTALYANCA BiLiYORUM iMMOBiLE BENDEN DESTEK GÖRECEKTiR

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Salih yeni transfer Ciro Immobile ile ilgili “İnşallah takıma çok katkı sağlar ve tekrardan gol kralı olur. İtalyanca biliyorum. İmzadan sonra her türlü desteği benden görecektir” dedi.