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Salih Uçan: "Beşiktaş 3-0 yaptıktan sonra 3-3 bitirmemeli"

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#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Salih Uçan: Beşiktaş 3-0 yaptıktan sonra 3-3 bitirmemeli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 00:40

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta futbolcular Salih Uçan, Georges-Kévin N'Koudou ve Berkay Vardar açıklamalarda bulundu.

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Siyah beyazlılar, Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçerken skoru koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı oyuncular değerlendirmelerde bulundu.

"KIRMIZI KART DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Kırmızı kartın maçın dönüm noktası olduğunu söyleyen Georges-Kévin N'Koudou, "Ne söyleyeceğimi pek bilmiyorum. Kırmızı karta kadar maçın hakimiydik. İkinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. Kazanmak için çok iyi mücadele ettik ama olmadı. 2 puan kaybettik. 1 puan için oynayacak bir takım değiliz. Maça bakacak olursak çok iyiydik. Kırmızı kart dönüm noktası oldu." şeklinde konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

3-0'dan 3-3 bitirdikleri için üzgün olduklarını belirten Salih Uçan, "Devre arasına hiçbir zaman gol yiyerek girmemek lazım. Psikolojik olarak düşürüyor. Beşiktaş gibi bir takım 3-0 yaptıktan sonra 3-3 bitirmemeli. Elimizden 3 puan gitti. Çok üzgünüz. Futbolda maalesef bunlar oluyor. Her türlü maç dönebiliyor." diye konuştu.

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"TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE KIRMIZI KART GÖRDÜK"

Genç oyuncu Berkay Vardar ise "Maça iyi başladık, 3-0 öne geçtik. Ondan sonra talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördük. Skoru tutamadık, olmadı." dedi.

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