Salih Özcan'dan sonra Emre Can da 'Beşiktaş' dedi!

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ta göze çarpan en önemli eksiklik defansta yaşanan sorunlar olmuştu. Oynanan 17 maçta hücumda ‘iyi’ sayılacak bir performans göstererek 30 gol atan, buna karşın kalesinde 22 gol gören siyah beyazlı takım, kazanmaya ya da puan almaya çok yakın olduğu birçok maçı savunmada yapılan basit hatalar yüzünden kaybetmişti.

Bu gerçeği göz önüne alan Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ara transferde önceliği defans ve orta sahaya vermeyi kararlaştırdı.

Stoper için diğer aday Agbadou

Stoper mevkisi için Wolverhampton’dan Emmanuel Agbadou ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar, bu futbolcuya alternatif olarak Borussia Dortmund’dan Emre Can’la da temasa geçti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

12 yıllık profesyonel kariyerinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Juventus ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giyen Emre Can, stoperin yanı sıra ön liberoda da görev yapıyor.

6 aylık sözleşmeleri kaldı

Emre Can’dan önce transfer teklifinde bulundukları Salih Özcan’la da el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund’la da anlaştığı takdirde transferler gerçekleşecek.

Siyah beyazlıların 6 aylık sözleşmeleri kalan iki futbolcu için Alman kulübüne 2 milyon Euro önerdiği belirtildi.

Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu ve Murat Kılıç’ın, futbolculardan olumlu yanıt aldıkları için transferlere kesin gözüyle baktığı belirtiliyor.

