Salih Özcan'dan Orkun Kökçü açıklaması: 'Transferimde etkisi var!'

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Salih Özcan'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"MAÇLARIN BAŞLAMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

"Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş çok büyük bir aile, çok büyük bir Camia. Çok mutluyum. Herkes beni çok iyi karşıladı. Bundan da çok mutlu oldum. Maçların başlamasını dört gözle bekliyorum.

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"ORKUN İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"



Orkun ile oynamak benim için çok güzel bir şey. Aynı düşünüyoruz. Oynama stilinden dolayı kendimi bazı pozisyonlarda rahat hissediyorum. Milli takımda da herkes gördü. O yüzden de iyi şeyler olacağını düşünüyorum.

"TRANSFERİMDE ORKUN’UN DA ETKİSİ VAR"

Transferimde Orkun’un da etkisi var. Kendisiyle ara ara konuşuyorduk. Birbirimize hal hatır soruyorduk. Babasıyla da çok iyi ilişkimiz var. Arayıp soruyordu durumlar nasıl diye. Bir şekilde Orkun’un da etkisi var.

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"ANTRENMANLAR YOĞUN GEÇİYOR"

Hocamız çok iyi. Sahada iyi bir enerji gösteriyor. Kendisi de bizimle antrenman yapıyor. O kadar çok enerjisi var. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Bu yoğunluk bizim için çok iyi. Avrupa maçına iyi bir hazırlanma oluyor. İlk maçımız evde büyük ihtimalle alırız diye düşünüyorum.

"İNŞALLAH BU SENE ŞAMPİYON OLURUZ"

Dediğim gibi Beşiktaş çok büyük bir kulüp hak ediyor şampiyonluğu. Onu da düşünüyorum ve inşallah bu sene şampiyon oluruz.



Altı numara benim pozisyonum ama maça bağlı. Orkun biraz önlerde oynasın rahat gol atsın da arkayı ben süpürürüm.”