Salih Özcan ve Kenan Yıldız'dan Avusturya sözleri: 6-1'den kalan yara var

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EURO 2024 son 16 turunda, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başlayan A Milli Futbol Takımı’nda Kenan Yıldız ve Salih Özcan basın mensuplarının karşısına çıktı.

Oturmuş, güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Salih "Kendimize güvenirsek bu maçı alırız" dedi.

Şampiyona öncesi hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 yenildiklerini hatırlatan Salih "Avusturya'yı eleyecek kaliteye sahibiz. İçimde 6-1'den kalan bir yara var. O maç bende iz bıraktı. Herkese cevap vermek istiyorum. Onun hesabını kesmek lazım. İnşallah galip gelerek hesabı ödeyeceğiz" diye konuştu.

"MOTİVASYONUMUZ ÇOK FAZLA"

Kenan da "Konsantrasyonumuz tamamıyla Avusturya odaklı. Avusturya’ya karşı bir mağlubiyet yaşamıştık. Onlarla tekrardan karşılaşacak olmak bize fazla bir motivasyon da sağlıyor" ifadesini kullandı.

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