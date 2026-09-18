Salih Özcan: 'Kulaklarım hala duymuyor!'

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Cerny, Salih Özcan ve Amir Murillo, maç sonu açıklamalarda bulundu.

MURILLO: POZİTİF BİR SONU.

"Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun. Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum. Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz."

SALİH ÖZCAN: KULAKLARIM HALA DUYMUYOR

"Takımı tebrik ederim. İyi başlamak istedik, atmosfer bizi inanılmaz motive etti. İnanılmaz bir performans, inşallah böyle devam ederiz. Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala duymuyorum gibi.

Ofansif aksiyonlara girerken, bir gözün arkada olması lazım. Marsilya ve sağ ve sol kanatta hep bekliyordu hücum için. Onları kontrol ettik ve istediğimizi aldık."

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VACLAV CERNY: HARİKA BİR BAŞLANGIÇ

"Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik.

Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık."