×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Salih Özcan: 'Kulaklarım hala duymuyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Salih Özcan#Amir Murillo
Salih Özcan: Kulaklarım hala duymuyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 00:27

Beşiktaş'ta Salih Özcan, Cerny ve Amir Murillo, UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları Marsilya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Cerny, Salih Özcan ve Amir Murillo, maç sonu açıklamalarda bulundu.

MURILLO: POZİTİF BİR SONU.

"Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun. Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum. Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz."

Gözden KaçmasınBeşiktaşta İlhan Fakılı fırtınası: Sahneye çıktı, tarihe geçtiBeşiktaş'ta İlhan Fakılı fırtınası: Sahneye çıktı, tarihe geçti!Haberi görüntüle

SALİH ÖZCAN: KULAKLARIM HALA DUYMUYOR

"Takımı tebrik ederim. İyi başlamak istedik, atmosfer bizi inanılmaz motive etti. İnanılmaz bir performans, inşallah böyle devam ederiz. Atmosfer inanılmazdı, maç bitti ama hala duymuyorum gibi.

Ofansif aksiyonlara girerken, bir gözün arkada olması lazım. Marsilya ve sağ ve sol kanatta hep bekliyordu hücum için. Onları kontrol ettik ve istediğimizi aldık."

Haberin Devamı

VACLAV CERNY: HARİKA BİR BAŞLANGIÇ

"Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik.

Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Salih Özcan#Amir Murillo

BAKMADAN GEÇME!