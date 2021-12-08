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Salih Özcan Köln'de ayın futbolcusu seçildi!

#Salih Özcan#Köln#Bundesliga
Salih Özcan Kölnde ayın futbolcusu seçildi

Bundesliga’da Köln forması giyen Salih Özcan, taraftarların oyuyla Kasım ayının futbolcusu seçildi. Özcan, Köln’de her ay seçilen isimlere verilen ’Altın Keçi’ ödülünü de kazanmış oldu. Köln’ün resmi sosyal medya hesabından duyurduğu haberde, "Oyunuzu kullandınız. Kasım ayının oyuncusu olarak Salih Özcanı seçtiniz. Salih, bu ödülü gerçekten hak ediyor" denildi.

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Salih Özcan, FC Köln takımının Kasım ayı için yaptığı oylamada taraftarların büyük bir kısmından destek görerek ayın futbolcusu seçildi. 

Salih Özcan, Mainz 05’e karşı attığı kafa golü ile Bundesliga’daki ilk golünü atmıştı. Özcan, bir önceki haftada Borussia Mönchengladbach’a karşı derbi maçında da sahanın en iyisi seçildi. 

Köln’ün Teknik Direktörü Baumgart, prensip olarak hiçbir oyuncuyu bireysel olarak öne çıkarmazken Mönchengladbach galibiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında Özcan’a övgüler yağdırırken, "Bir oyuncuyu öne çıkarmaktan hoşlanmıyorum, bugün bunu yapmak zorundayım. Salih Özcan olağanüstü bir performans sergiledi. Köln’ün çocuğu  derbide çok dikkatleri üzerine  çekti" şeklinde de açıklama yaptı.

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#Salih Özcan#Köln#Bundesliga

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