Salih Özcan kimdir? İşte Salih Özcan'ın biyografisi

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Köln'deki performansıyla alkış toplayan Salih Özcan, Türkiye hem de Almanya Milli Takımı'ndan teklif almıştı. Yetenekli futbolcu seçimini yaptı. TFF'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte, Salih Özcan'ın biyografisi...

Salih Özcan 11 Ocak 1998 tarihinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev yapan futbolcu, 1. FC Köln'de forma giymektedir.

Bu sezon Bundesliga'da 25 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu olan Salih Özcan, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarda Almanya için oynadı.