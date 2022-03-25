Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜR BASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Salih Özcan kimdir? İşte Salih Özcan'ın biyografisi

#Salih Özcan
Salih Özcan kimdir İşte Salih Özcanın biyografisi

Köln'de forma giyen Salih Özcan, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti. Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, U21'de ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu yeni dönemde ay-yıldızlı ekipte görev yapacak. Peki, Salih Özcan kimdir?

Haberin Devamı

Köln'deki performansıyla alkış toplayan Salih Özcan, Türkiye hem de Almanya Milli Takımı'ndan teklif almıştı. Yetenekli futbolcu seçimini yaptı. TFF'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte, Salih Özcan'ın biyografisi...

Salih Özcan 11 Ocak 1998 tarihinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev yapan futbolcu, 1. FC Köln'de forma giymektedir.

Bu sezon Bundesliga'da 25 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu olan Salih Özcan, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncu U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarda Almanya için oynadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Salih Özcan

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı