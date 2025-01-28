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Salih Özcan, Borussia Dortmund'a geri döndü

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#Transfer#Salih Özcan#Borussia Dortmund
Salih Özcan, Borussia Dortmunda geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 17:04

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yaz transfer döneminde Wolfsburg'a kiraladığı milli futbolcu Salih Özcan'ı geri çağırdı.

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Borussia Dortmund, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Salih Özcan'ı yaz transfer döneminin son günlerinde 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralamıştı.

Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle Türk milli futbolcu Salih Özcan'ı takıma geri çağırdı. Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı.

Takımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Öte yandan Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3 tanesi ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.

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#Transfer#Salih Özcan#Borussia Dortmund

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