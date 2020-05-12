Salgının kaybedeni Lionel Messi!

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen arada yapılan araştırmaya göre; en değerli 10 oyuncu arasında en çok değer kaybını Lionel Messi yaşayacak.

KPMG Football Benchmark’ın araştırmasına göre Şubat 2020’de değeri 175 milyon Euro olan Messi’nin La Liga’nın iptal edilmesi halinde değeri, yüzde 27.5 ile 127 milyon Euro’ya, ligin tamamlanması durumda ise 134 milyon Euro’ya gerileyecek.

Lionel Messi’nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City’de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020’de değeri 130 milyon Euro gösteriliyordu. Premier Lig’in iptal edilmesi halinde de Bruyne’nin değeri 99 milyon Euro’ya düşecek. Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü futbolcu konumunda bulunuyor.