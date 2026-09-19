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Salah'tan tarihe geçen goller! Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilk

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#Trabzonspor#Mohamed Salah#Galatasaray
Salahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 20:41

Mohamed Salah, Trabzonspor-Galatasaray maçına adeta damga vurdu. Karşılaşmayı 3 gol - 1 asistle tamamlayan yıldız futbolcu, hem rekabette bir ilke imza attı hem de bordo-mavili forma altında tarihe geçti.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk etti. Dev mücadeleye bordo-mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah damga vurdu. 

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sahneye dünya yıldızı Mohamed Salah çıktı. Galatasaray'ın kullandığı taç atışı sonrasında bordo-mavililerin geliştirdiği hızlı hücumda Mısırlı yıldız, savunmanın arkasına sarktı ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı.

Salah, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla topu Uğurcan'ın sağından ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Salahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilk

34 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı bu golde aralıksız 85 metre koştu. 

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Salahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilk

BİR DE ASİST

39. dakikada Mohamed Salah, ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Saviolo'yu gördü. Mısırlı yıldızın pasında bekletmeden vuruşunu yapan Saviolo, topu uzak köşeden ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

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SALAH'TAN DUBLE

İkinci golün hemen ardından bir kez daha sahneye çıkan Mohamed Salah, 40. dakikada Dju'nun Davinson Sanchez'den kaptığı top sonrası ceza sahasında topla buluştu.

Mısırlı yıldız, bekletmeden yaptığı vuruşla Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Salahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilk

HAT-TRICK İLE DAMGA VURDU

İlk yarıyı 2 gol - 1 asistle tamamlayan Salah, dakikalar 80'ni gösterdiğinde hat-tricki tamamladı. 

Mohamed Salah, Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı iç sahada hat-trick yapan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

REKABETTE BİR İLK

Mohamed Salah, attığı bu golle Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde adını tarihe yazdırdı.

Mısırlı yıldız, iki takım arasındaki rekabette gol sevinci yaşayan ilk Mısırlı futbolcu oldu.

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Salahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilk

TRABZONSPOR FORMASIYLA TARİHE GEÇTİ

Salah'ın golü bununla da sınırlı kalmadı. Opta'nın verilerine göre Mohamed Salah, 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçının tamamında gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

Salahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilk

KONYASPOR MAÇI DIŞINDA BOŞU YOK

Süper Lig'de 6. maçına çıkan Mısırlı yıldız, ilk hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşması dışında tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı.

Söz konusu maçlarda 5 gol - 1 asistlik istatistik yakalayan Salah, yalnızca Trabzonspor'un 1-0 mağlup olduğu Konyaspor karşılaşmasında skor katkısı yapamadı.

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#Trabzonspor#Mohamed Salah#Galatasaray

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