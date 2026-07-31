×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Salah'ta karar anı geldi! 'En iyisi Beşiktaş'

Güncelleme Tarihi:

#Mohamed Salah#Beşiktaş Transfer#Beşiktaş Son Dakika Haberleri
Salahta karar anı geldi En iyisi Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 08:25

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Mohamed Salah konusunda kritik dönemece girildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Mohamed Salah transferinde kritik aşamaya gelindi. Liverpool kariyerini noktalayan Mısırlı yıldızın, önündeki teklifleri değerlendirmek üzere menajeri Ramy Abbas ile kapsamlı bir toplantı yaptığı belirtildi.

Salahta karar anı geldi En iyisi Beşiktaş

KARARINI VERECEK

Görüşmede Salah’a Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen bütün tekliflerin mali ve sportif şartlarıyla birlikte sunulduğu ifade edildi. Menajerinin seçenekleri masaya koymasının ardından 34 yaşındaki futbolcunun artık geleceğiyle ilgili kesin kararını vermek durumunda kaldığı aktarıldı.

AVRUPA'DAN EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın, Salah’a bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon Euro’ya ulaşan bir paket teklif ettiği öne sürüldü. Mevcut tabloya göre Siyah-Beyazlılar’ın önerisinin Avrupa kulüpleri arasındaki en yüksek teklif olduğu ve henüz oyuncu cephesinden reddedilmediği belirtildi.

Salahta karar anı geldi En iyisi Beşiktaş

 

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Salah ile temsilcisinin son değerlendirmelerin ardından kısa süre içinde ortak bir karar vermesi beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de Mısırlı yıldızdan gelecek cevaba odaklandı.

Salahta karar anı geldi En iyisi Beşiktaş

AYRINTILAR ELDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan daha önce forma satışlarından talep edilen yüksek menajerlik komisyonu nedeniyle görüşmelerde gerilim yaşandığı ifade edilmişti. Tarafların bu konudaki mali ayrıntıları yeniden ele aldığı ve transferin geleceğinin Salah’ın vereceği son karara bağlı olduğu kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mohamed Salah#Beşiktaş Transfer#Beşiktaş Son Dakika Haberleri

BAKMADAN GEÇME!