Salah'ta karar anı geldi! 'En iyisi Beşiktaş'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Mohamed Salah transferinde kritik aşamaya gelindi. Liverpool kariyerini noktalayan Mısırlı yıldızın, önündeki teklifleri değerlendirmek üzere menajeri Ramy Abbas ile kapsamlı bir toplantı yaptığı belirtildi.

KARARINI VERECEK

Görüşmede Salah’a Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen bütün tekliflerin mali ve sportif şartlarıyla birlikte sunulduğu ifade edildi. Menajerinin seçenekleri masaya koymasının ardından 34 yaşındaki futbolcunun artık geleceğiyle ilgili kesin kararını vermek durumunda kaldığı aktarıldı.

AVRUPA'DAN EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın, Salah’a bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon Euro’ya ulaşan bir paket teklif ettiği öne sürüldü. Mevcut tabloya göre Siyah-Beyazlılar’ın önerisinin Avrupa kulüpleri arasındaki en yüksek teklif olduğu ve henüz oyuncu cephesinden reddedilmediği belirtildi.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Salah ile temsilcisinin son değerlendirmelerin ardından kısa süre içinde ortak bir karar vermesi beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de Mısırlı yıldızdan gelecek cevaba odaklandı.

AYRINTILAR ELDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan daha önce forma satışlarından talep edilen yüksek menajerlik komisyonu nedeniyle görüşmelerde gerilim yaşandığı ifade edilmişti. Tarafların bu konudaki mali ayrıntıları yeniden ele aldığı ve transferin geleceğinin Salah’ın vereceği son karara bağlı olduğu kaydedildi.