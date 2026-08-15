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Salah'lı Trabzonspor, Kasımpaşa önünde!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa#Trabzonspor
Salahlı Trabzonspor, Kasımpaşa önünde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 07:00

Transferde bombaları üst üste patlatan Fırtına, ligdeki ilk sınavını 19.00'da deplasmanda verecek.

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Muhammed Salah başta olmak üzere sezona süper transferler yaparak ididalı bir şekilde başlayan Trabzonspor, ilk hafta karşılaşmasını İstanbul deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maçın hakemi Gürcan Hasova. Bu zorlu puan mücadelesi saat 19.00’da başlayacak.

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Bordo mavili ekipte yeni transferlerden Muhammed Salah kadroda yer alacak, ancak Mısırlı yıldızın ilk 11’de sahaya çıkması beklenmiyor. Sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu ise kadroda yok. Kasımpaşa’da da Kamil Ahmet Çörekçi’nin sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

· İstanbul'da oynadığı son 3 lig maçını kazanan Trabzonspor, bu deplasmanda 4 galibiyetlik son seriyi Abdullah Avcı ile yakaladı (Eylül 2021-Ocak 2022).

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Muhtemel 11'ler;

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, İlie, Jessen, Baldursson, Kerem, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes, Benedyczak.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan (Metehan), Bouchouari, Malinovskyi, Saviola, Aral, Onuachu.

SÜPER LiG'DE 2 MAÇ DAHA VAR

19.00 | Konyaspor - Ç.Rizespor
21.00 | Gaziantep FK - Alanyaspor

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Trabzonspor

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