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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Salah'ın şov yaptığı maçta Liverpool farka koştu

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Salah'ın şov yaptığı maçta Liverpool farka koştu

Liverpool, Premier Lig'in açılış haftasında Norwich City'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederken Mohamed Salah, 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Diogo Jota'nın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Liverpool, 65. dakikada Roberto Firmino ve 74. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brezilyalı futbolcu Firmino, takımının lig tarihindeki 8 bininci golünü kaydederken, Mısırlı yıldız Salah ise Premier Lig'de üst üste beş sezon ilk hafta maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Liverpool'da uzun bir sakatlık dönemini geride bırakan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, 301 gün sonra takımdaki yerini aldı.

Premier Lig'e 3 puanla başlayan Kırmızılar, ikinci hafta maçında Burnley'i konuk edecek.

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Salahın şov yaptığı maçta Liverpool farka koştu

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