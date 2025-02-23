Salah’ın son 5 maçta boşu yok, Mbappe Santiago Bernabeu’da otomatiğe bağladı! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, farklı bir oyun deneyimi yaşamaya devam ediyor. Oyuncu bahisleri, Şampiyon Oran farkıyla daha yüksek oranlarla Misli’de yer alıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte bugünkü maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Manchester City – Liverpool / Mohamed Salah Gol Atar - 2.00 yerine 2.06

Mohamed Salah, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçta da gol attı.

Manchester City – Liverpool / Erling Haaland Gol Atar - 2.00 yerine 2.06

Erling Haaland, Premier Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol attı.



Real Madrid – Girona / Kylian Mbappe Gol Atar - 1.32 yerine 1.35

Kylian Mbappe, La Liga'da iç sahada oynadığı son 4 maçta da gol attı.



Cagliari - Juventus / Kolo Muani Gol Atar - 2.42 yerine 2.49

Kolo Muani, Serie A'da oynadığı son 4 maçın 3'ünde gol attı.



Strasbourg - Brest / Ludovic Ajorque Gol Atar - 2.99

Ludovic Ajorque, Ligue 1'de oynadığı son 6 maçta da gol attı.

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