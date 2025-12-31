Salah'ın boşluğunu Kenan Yıldız'la doldurmak istiyorlar! Liverpool'un 100 milyon euroluk planı belli oldu

Haberin Devamı

Mohamed Salah'ın takımdaki geleceğinin belirsiz olması, Cody Gakpo'nun istikrarsız performansı, Federico Chiesa'nın büyük ihtimal takımdan ayrılacak olması nedeniyle kadrosuna en az 1 kanat oyuncusu katmayı hedefleyen Liverpool, çok istediği Antoine Semenyo'yu da Manchester City'ye kaptırdı.

KENAN YILDIZ'LA TEMASA GEÇİLDİ

Tuttosport'un haberine göre; Kanat rotasyonundaki problemi çözmek için arayışlarını ve çalışmalarını sıklaştıran Liverpool'da Sportif Direktör Richard Hughes, Kenan Yıldız'la temasa geçip görüşmelerde bulundu.

JUVENTUS SATMAK İSTEMİYOR

Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği milli futbolcuyu şu an satmayı düşünmediği aktarılırken, Liverpool'un Avrupa'nın bire birde en etkili kanat oyuncularından biri olarak gördüğü Kenan için ısrarını sürdüreceği kaydedildi.

100 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Liverpool'un piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki genç futbolcu için 100 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 23 maça çıkan Kenan Yıldız, 7 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı.