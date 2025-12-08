×
Salah'a Fenerbahçe çağrısı: Liverpool, dev maç öncesi kadroya almadı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Salah#Liverpool
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 19:34

İngiliz devi Liverpool'da yönetim ve teknik direktör Arne Slot, yaptığı açıklamalardan kaynaklı Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Inter maçının kadrosuna almadı. Öte yandan bu kararın ardından süper yıldıza Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve son seçimde başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'ten çağrı geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı yıldız Muhammed Salah arasındaki kriz giderek derinleşiyor.

Salah, ligde cumartesi günü oynanan ve 3-3 berabere biten Leeds United maçının ardından basına konuşmuş ve 13 Aralık'taki Brighton Hove Albion maçıyla Anfield Road'a veda edebileceğini söylemişti.

Kulübü kendisine verilen sözleri tutmamakla suçlayan ve 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturmasına sert tepki gösteren Salah, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.

Liverpool antrenmanına bu sabah katılan 33 yaşındaki futbolcunun, sağ kanatta kendi pozisyonunda oynayan Dominik Szoboszlai ile sohbeti, idmanın basına açık bölümünde kameralara yansıdı.

KADRO DIŞI KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda İtalya'nın Inter takımıyla karşılaşacak Liverpool'da Muhammed Salah, maç kadrosuna alınmadı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Mısırlı futbolcu, yaptığı açıklamalardan kaynaklı 'kısa bir süreliğine' sahalardan uzak kalması yönünde karar alındığı belirtildi.

FENERBAHÇE ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve son seçimde başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp ise bu kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Salah'ı, Fenerbahçe'ye çağırdı.

Yaptığı paylaşımda Salah'ı etiketleyen Kutlualp, "Come to Fenerbahçe! Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen sevgiyi hisset." sözlerini sarf etti.

SUUDI ARABİSTAN İHTİMALİ 

Mısır Milli Takımı'nın formasını 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda giyecek Salah'ın orgarizasyon sonrasında Suudi Arabistan takımlarından birine transfer olma ihtimali de bulunuyor.

İngiliz basınında, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Al Hilal'in Liverpool ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

