Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdığı maçta Senegal, Mısır'ı eledi

Afrika Elemeleri'nde Senegal, 1-0 yenildiği mücadelenin rövanşında konuk ettiği Mısır'ı, 90 dakikalık normal sürede 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın uzatma dakikaları da bu sonuçla tamamlanırken tur atlayan takımı seri penaltı atışları belirledi.
Penaltı atışlarında Mısır'a 3-1 üstünlük kuran Senegal, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.
Mısır'da Mohamed Salah ve Mostafa Mohamed penaltı atışından yararlanamadı.
Mısırlı futbolcuların penaltı kullandığı esnada Senegal tribünlerinden lazer tutulurken oyuncular zorlu anlar yaşadı.