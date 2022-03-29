Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdığı maçta Senegal, Mısır'ı eledi

#Mısır#Senagal#Salah
Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdığı maçta Senegal, Mısırı eledi

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal, penaltılarda Mısır'ı yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Haberin Devamı

Afrika Elemeleri'nde Senegal, 1-0 yenildiği mücadelenin rövanşında konuk ettiği Mısır'ı, 90 dakikalık normal sürede 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları da bu sonuçla tamamlanırken tur atlayan takımı seri penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında Mısır'a 3-1 üstünlük kuran Senegal, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Mısır'da Mohamed Salah ve Mostafa Mohamed penaltı atışından yararlanamadı.

Mısırlı futbolcuların penaltı kullandığı esnada Senegal tribünlerinden lazer tutulurken oyuncular zorlu anlar yaşadı.

Salah ve Mostafa Mohamed penaltı kaçırdığı maçta Senegal, Mısırı eledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mısır#Senagal#Salah

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith