Salah ve Marmoush bombası! Fenerbahçe ile Galatasaray görüştü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 12:34

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber başlayacak transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, Mısır'ın 2 yıldızı için harekete geçti.

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçlara göre şampiyon belirlenebilir. Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanında, Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Galatasaray'ın beraberlik veya mağlubiyet aldığı senaryoda sarı lacivertliler, Konyaspor'u mağlup ederse puan farkı düşecek ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı son haftaya kalacak.

TRANSFERDE DE TAARRUZDALAR

Fenerbahçe, Haziran ayında başkanlık seçimine gidecek. Galatasaray'da da mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday çıktığı seçimde, başkanlığını perçinleyecek.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, her iki kulüp de transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Fenerbahçe'de mevcut yönetim, gelecek yönetimin elini kolaylaştırmak adına görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da ise Dursun Özbek, yapılacak takviyeler için çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE, SALAH İÇİN DEVREDE

Sarı lacivertliler, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını resmen açıklamasının ardından Mısırlı yıldız için harekete geçti.

Fenerbahçe yönetimi, Salah'ın menajeri ile şimdiye dek 2 kez görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun durumunu sordu.

GALATASARAY, MARMOUSH'U İSTİYOR

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda gözler Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'a çevrildi.

Cimbom, Marmoush'un bizzat kendisiyle ve menajeriyle doğrudan temas kurarak görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu, kiralık isteniyor.

Marmoush'a Barcelona, ​​Atletico Madrid, Aston Villa ve Tottenham gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri de ilgi duyuyor.

 

