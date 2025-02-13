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Salah, Premier Lig tarihine geçti! Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı

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#Premier Lig#Liverpool#Salah
Salah, Premier Lig tarihine geçti Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 00:33

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Everton, sahasında Lider Liverpool'u konuk etti. Karşılıklı goller sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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Liverpool, Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında deplasmanda Everton'a konuk oldu.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Beto'nun golü sonrası geriye düşen Liverpool, 16.dakikada Mac Allister ve 73. dakikada Mohamed Salah'ın ayağından bulduğu gollerle öne geçti. 90+8. dakikada ise Everton, Tarkowski ile skoru belirledi.

Bu sonucun ardından puanını 57 yapan Liverpool, en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkarttı. Everton ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkartarak 27 puanla 15. sıraya yükseldi.

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Gelecek hafta Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Vitor Perreira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ı ağırlayacak. Everton ise Crystal Palace'a deplasmanda konuk olacak.

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Öte yandan 1 gol, 1 asistle galibiyette rol oynayan Mohamed Salah, Premier Lig tarihinde bir sezonda deplasman maçlarında 13 maçta 13 gol, 9 asist yaparak 22 gol katkısı yapan ilk oyuncu oldu.

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#Premier Lig#Liverpool#Salah

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