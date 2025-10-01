Salah neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray maçında dikkat çeken anlar

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayan Galatasaray, 55 bin seyircisi önünde 1-0 kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızlılar hem oynadığı futbolla hem de RAMS Park'taki atmosferle İngiliz devini neye uğradığını şaşırttı.

SALAH KULAKLARINI TIKAMAK ZORUNDA KALDI

Galatasaray taraftarlarının yoğun ıslıkları sonrası Mohamed Salah'ın tepkisi dikkat çekti. Liverpool'da Arne Slot tarafından yedek bırakılan Mohamed Salah, Galatasaray maçında ıslıklardan rahatsız oldu. Mohamed Salah'ın yedek kulübesine girerken kulaklarını tıkadığı görüldü. Mısırlı kanat oyuncusunun bu tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ALİ SAMİ YEN RUHU

1992-93 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne bir diğer İngiliz devi Manchester United'ı eleyerek katılan Galatasaray, "Ali Sami Yen Cehennemi" konseptini o günlerde literatüre sokmuştu.