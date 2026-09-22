Salah, Liverpool'u geride bÄ±raktÄ±! Trabzon'da kariyer rekoru

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Trabzonsporâ€™un sezon baÅŸÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±z Mohamed Salah, bordo-mavili forma altÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi performansla kariyerinin en iyi lig baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã–zellikle Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda 3 gol ve 1 asistle mÃ¼sabakaya damga vuran Salah, lig genelinde ise yeni takÄ±mÄ±na 7 gol, 2 asistle katkÄ± verdi.

Kariyerinin en iyi ilk 6 maÃ§lÄ±k baÅŸlangÄ±cÄ±

2012-2013 sezonunda Basel ile Avrupa futbolundaki kariyerine baÅŸlayan Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarÄ±yla mÃ¼cadele etti. MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±z, kariyerinde top koÅŸturduÄŸu farklÄ± kulÃ¼plerdeki ilk 6 maÃ§lÄ±k lig performanslarÄ±nda Ã¶nemli skor katkÄ±larÄ± saÄŸlasa da Trabzonspor dÃ¶nemi bu alanda zirveye Ã§Ä±ktÄ±.

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2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayÄ± giymeye baÅŸlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asist Ã¼reterek 9 gole doÄŸrudan katkÄ± verdi. BÃ¶ylece gol ve asist toplamÄ±nda kariyerinin en etkili ilk 6 maÃ§lÄ±k lig baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yaptÄ±.

Trabzonsporâ€™un gol yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtladÄ±

Trabzonsporâ€™un SÃ¼per Ligâ€™de geride kalan 6 haftada attÄ±ÄŸÄ± gollerde Salahâ€™Ä±n katkÄ±sÄ± dikkat Ã§ekti. MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±z, 7 golle takÄ±mÄ±nÄ±n hÃ¼cumdaki en Ã¶nemli skor gÃ¼cÃ¼ olurken, yaptÄ±ÄŸÄ± 2 asistle de arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gol Ã¼retimine katkÄ± saÄŸladÄ±.

Salahâ€™Ä±n bu performansÄ±, bordo-mavili takÄ±mÄ±n sezon baÅŸÄ±ndaki hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼nde Ã¶nemli bir rol oynarken, yÄ±ldÄ±z oyuncu kÄ±sa sÃ¼rede takÄ±mÄ±n skor yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen isimlerin baÅŸÄ±nda geldi.

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Gol krallÄ±ÄŸÄ± uzmanlÄ±k alanÄ±

Mohamed Salah, gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda da kariyeri boyunca Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza attÄ±. MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±z, Premier Ligâ€™de 4 kez gol krallÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±. Salah, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 22, 2021-2022 sezonunda 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 gol atarak Premier Ligâ€™de gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± zirvede tamamladÄ±. MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcu ayrÄ±ca 2016-2017 DÃ¼nya KupasÄ± Afrika Elemeleriâ€™nde 5 gol kaydetti.

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Salah, Trendyol SÃ¼per Ligâ€™de ise attÄ±ÄŸÄ± 7 golle zirveye yerleÅŸti.

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Salahâ€™Ä±n ilk 6 maÃ§lÄ±k lig performansÄ±

Sezon TakÄ±m Gol Asist Gol katkÄ±sÄ±

2026-27 Trabzonspor 7 2 9

2025-26 Liverpool 2 2 4

2024-25 Liverpool 4 4 8

2023-24 Liverpool 3 4 7

2022-23 Liverpool 2 2 4

2021-22 Liverpool 5 2 7

2020-21 Liverpool 6 - 6

2019-20 Liverpool 4 3 7

2018-19 Liverpool 3 1 4

2017-18 Liverpool 4 1 5

2016-17 Roma 3 1 4

2015-16 Roma 3 - 3

2014-15 Fiorentina 3 1 4

2013-14 Chelsea 2 1 3

2012-13 Basel 2 - 2

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