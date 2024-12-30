Salah Liverpool yönetimine ateş püskürdü: 'Bazı şeyleri medyanın önüne atmak istemiyorum ama...'

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Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, ilerleyen yaşına karşın gösterdiği performansla futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon kırmızı forma altında çıktığı 26 maçta takımına 20 gol - 17 asistlik katkı sağladı.

Bu inanılmaz istatistik ile beraber Liverpool yönetiminin sözleşmesinin son senesinde olan Mısırlı yıldızla yeni sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılırken Salah'tan konu hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR İLERLEME KAYDEDEMEDİK"

Liverpool'un West Ham'ı deplasmanda 5-0'lık skor ile mağlup ettiği mücadelenin ardından kameralar karşısına geçen golcü oyuncu, kulüple yürüttüğü yeni sözleşme görüşmeleri hakkında da bilgi verdi.

Salah, "Yeni sözleşmeyi imzalamaktan şu an için çok uzağız. Bazı şeyleri medyanın önüne atmak istemiyorum ama basında yer alan iddiaların yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten hiçbir gelişme yok. Şu an tamamen Liverpool'a ve Premier Lig'i kazanmaya odaklandım." ifadelerini kullandı.

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LIVERPOOL DOLUDİZGİN

Salah'ın sözleşme görüşmeleri kamuoyu nezdinde Liverpool'u gölgede bıraksa da Merseyside ekibi 2024/2025 sezonuna doludizgin devam ediyor.

Premier Lig'in ilk 19 haftasının sonunda 45 puan topladı ve bir maç eksiğiyle en yakın rakibi Nottingham Forest'in 8 puan önünde birinci sırada.Kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 haftanın sonunda 18 puan topladı ve Barcelona'nın 3 puan önünde lig lideri konumunda bulunuyor.