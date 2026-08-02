Mohamed Salah kaç tane forma sattırır?

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Futbol artık sadece gollerden ibaret değil, aynı zamanda bir değer üretme alanı. İşte tam bu noktada Muhammed Salah’ın Beşiktaş’la yaptığı transfer ücreti pazarlığı tartışma konusu oldu. Mısırlı futbolcunun, yıllık 12 milyon Euro’luk net ücret ve bonusların yanı sıra forma satışları gibi ticari gelirlerden pay istediği belirtiliyor. Artı, menajeri Ramy Abbas’ın istediği yüksek komisyon da cabası.

Doğal olarak şimdi herkes aynı soruyu soruyor:

“Bu para verilir mi?”

Ben soruyu biraz değiştirip şöyle sorayım:

“Bu paranın geri dönüşü var mı?”

Çünkü dünya futbolunda artık yıldız futbolcuya sadece sahada attığı goller veya futbolu için para ödenmiyor; onun oluşturduğu ekonomik ekosistem de satın alınıyor. Arjantinli efsane Lionel Messi bunun en büyük örneği.

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LiONEL MESSi SADECE BiR TRANSFER DEĞiL

Inter Miami Kulübü, Messi’ye sadece maaş vermedi. Onu kulübün büyüme projesinin merkezine koydu. Forma satışlarından elde edilen ticari gelir, Apple TV ile MLS’in yayın anlaşmasına bağlı teşvikler ve küresel marka değerine katkı... Bunların tamamı, Messi’nin kulübe kattığı ekonomik etkinin bir parçası olarak değerlendirildi. Yani Messi sadece ücret alan bir futbolcu değil, gelir üreten bir ortak gibi konumlandırıldı. İşte ince çizgi burada başlıyor.

Bir futbolcu maliyet mi yoksa yatırım mıdır?

Eğer Salah’ı sadece yüksek maaş isteyen bir yıldız olarak görürseniz taraftardan bir farkınız kalmaz. Ama Salah’ı bir ekonomik ekosistemin merkezi olarak görürseniz o zaman yeni sponsorlar, uluslararası görünürlük, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında büyüyen bir marka değeri, milyonlarca dijital etkileşim ve ticari gelir potansiyeli yaratmış olursunuz.

1 GECEDE 3 MiLYON TAKiPÇi

Lionel Messi ve Muhammed Salah örneğinden yola çıkmışken iki tane rakam vermek istiyorum... Messi İnter Miami’ye imza attığı ilk sezonun yarısında 300 binden fazla forma satışı sağladı. Miami’nin pembe renkli forması dünya çapında bir tanınırlığa ulaşırken, sosyal medya hesapları da inanılmaz bir büyüme sağladı. Sadece 1 milyon takipçisi olan İnstagram hesabı aynı gece 4 milyona ulaştı. Şu anda ise 18 milyonluk bir kitleye hitap ediyor. Liverpool için de aynı şeyleri söyleyebilirim.

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Salah’ın imzası sonrasındaki ilk sezonda kulüp satış rekoru kırarken sadece İngiltere değil küresel çapta 800 binden fazla forma sattı. Yine İnstagram hesabında 5 milyonluk bir büyüme sağladı.

REAL VE CiTY TRANSFERE ARTIK NASIL BAKIYOR?

Büyük kulüpler artık transferi böyle okuyor. Bugün Real Madrid’in, Manchester City’nin ya da İnter Miami’nin baktığı yer tam da burası.

Türk kulüpleri ise hâlâ çoğu zaman maaş rakamına takılıyor.

Oysa asıl hesap cetvelin diğer tarafında:

· Kaç forma satılacak?

· Kaç yeni sponsor gelecek?

· Kulübün sosyal medya erişimi ne kadar büyüyecek?

· Yayıncı kuruluş ve reklam gelirleri nasıl etkilenecek?

Bu soruların cevabı yoksa, dünyanın en büyük yıldızı bile sadece gider kalemidir.

Varsa...

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O zaman yüksek maaş bile düşük maliyet hâline gelir. Messi’nin İnter Miami’de yaptığı tam olarak buydu.

BEŞiKTAŞ’IN ÖNÜNDEKi KRiTiK SORU

Kulüp, dünyanın en pahalı futbolcusunu değil, dünyanın en büyük futbol markasını transfer etti.

Beşiktaş’ın önündeki soru da tam olarak bu:

Salah, sadece gol atacak bir yıldız mı olacak? Yoksa kulübün ekonomik çehresini değiştirecek bir dünya markası mı?

Çünkü ikisi arasında milyonlarca, belki de onlarca milyon Euro’luk fark var.

Ve bazen transfer masasındaki en önemli rakam, sözleşmedeki maaş değil; futbolcunun kulübe kazandıracağı değerdir.