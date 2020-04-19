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Futbol
İHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Salah çalışmalarını sürdürüyor

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Salah çalışmalarını sürdürüyor
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Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Salah sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

Öte yandan Mısırlı futbolcunun, doğduğu köy olan Nagrig'e maske ile yiyecek yardımında bulunduğunu belirtildi.

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