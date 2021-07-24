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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Sakıb Aytaç, Kasımpaşa'da

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Sakıb Aytaç, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, geçen sezonu Denizlispor'da geçiren Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da forma giyen Sakıb Aytaç, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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