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Sakıb Aytaç, Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, geçen sezonu Denizlispor'da geçiren Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Geçtiğimiz sezon Denizlispor’da forma giyen Sakıb Aytaç, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.